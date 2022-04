INITIATION À LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES”JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” AU MESNIL-EN-VALLÉE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: 49410

Mauges-sur-Loire

INITIATION À LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES”JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” AU MESNIL-EN-VALLÉE Mauges-sur-Loire, 15 juin 2022, Mauges-sur-Loire. INITIATION À LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES”JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” AU MESNIL-EN-VALLÉE Plan d’eau de la Grand’ Fosse LE MESNIL-EN-VALLEE Mauges-sur-Loire

2022-06-15 – 2022-06-15 Plan d’eau de la Grand’ Fosse LE MESNIL-EN-VALLEE

Mauges-sur-Loire 49410 EUR 8 8 La fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite pour un après-midi d’initiation à la pêche à l’écrevisse.

L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs (Diplôme d’Etat). Réservation nécessaire par téléphone.

Le nombre de place par animation est limité.

A partir de 7 ans. Initiation à la pêche à l’écrevisse avec la fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique ! secretariat@fedepeche49.fr +33 2 41 87 57 09 La fédération du Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous invite pour un après-midi d’initiation à la pêche à l’écrevisse.

L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération, titulaires d’un BP JEPS Pêche de Loisirs (Diplôme d’Etat). Réservation nécessaire par téléphone.

Le nombre de place par animation est limité.

A partir de 7 ans. Plan d’eau de la Grand’ Fosse LE MESNIL-EN-VALLEE Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: 49410, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Plan d'eau de la Grand' Fosse LE MESNIL-EN-VALLEE Ville Mauges-sur-Loire lieuville Plan d'eau de la Grand' Fosse LE MESNIL-EN-VALLEE Mauges-sur-Loire Departement 49410

Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauges-sur-loire/

INITIATION À LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES”JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” AU MESNIL-EN-VALLÉE Mauges-sur-Loire 2022-06-15 was last modified: by INITIATION À LA PÊCHE AUX ÉCREVISSES”JE DÉCOUVRE LA PÊCHE” AU MESNIL-EN-VALLÉE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 15 juin 2022 49410 Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire 49410