Initiation à la pêche au coup Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Initiation à la pêche au coup, 4 août 2022, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Initiation à la pêche au coup Saint-Pourçain-sur-Sioule

2022-08-04 16:00:00 – 2022-08-04 17:30:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Initiation à la pêche au coup, enfants de 7 à 17 ans, 8 inscrits maximum. federation-peche-allier@wanadoo.fr +33 4 70 47 51 55 Saint-Pourçain-sur-Sioule

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville Saint-Pourçain-sur-Sioule Departement Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pourcain-sur-sioule/

Initiation à la pêche au coup 2022-08-04 was last modified: by Initiation à la pêche au coup Saint-Pourçain-sur-Sioule 4 août 2022

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier