Initiation à la Pêche Arudy

Pyrénées-Atlantiques

Initiation à la Pêche Lac Ducrest Bager Arudy

2022-08-02

Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy EUR 10 10 Demi-journée Initiation pêche au Lac Ducrest avec un professionnel.

Ouvert à tous (enfants à partir de 10 ans).

Rendez-vous à 9h00 devant l’Office de Tourisme.

Matériel et appâts fournis.

Lac Ducrest Bager Arudy

