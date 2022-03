Initiation à la pêche à pied Port-Bail-sur-Mer, 15 août 2022, Port-Bail-sur-Mer.

Initiation à la pêche à pied Port-Bail-sur-Mer

2022-08-15 15:45:00 15:45:00 – 2022-08-15

Port-Bail-sur-Mer Manche

Pêcher à pied c’est renouer avec des pratiques ancestrales. C’est prendre un grand bol d’air en pleine nature. C’est vivre la marée. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Nous vous proposons une initiation à la pêche à pied qui fera découvrir aux petits et grands curieux de la nature le fabuleux monde de l’estran. Vous poserez ensemble les bases d’une pêche sure et responsable.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME.

Prévoir chaussures pour aller dans l’eau (chaussures de rivière ou vieilles baskets, pas de pieds nus ni de tongues), éventuellement un pantalon de rechange et bouteilles d’eau.

Adaptez vos vêtements à la météo.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas participer à la sortie.

Pêcher à pied c’est renouer avec des pratiques ancestrales. C’est prendre un grand bol d’air en pleine nature. C’est vivre la marée. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Nous vous proposons une initiation à la…

+33 2 33 04 03 07 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Pêcher à pied c’est renouer avec des pratiques ancestrales. C’est prendre un grand bol d’air en pleine nature. C’est vivre la marée. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Nous vous proposons une initiation à la pêche à pied qui fera découvrir aux petits et grands curieux de la nature le fabuleux monde de l’estran. Vous poserez ensemble les bases d’une pêche sure et responsable.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME.

Prévoir chaussures pour aller dans l’eau (chaussures de rivière ou vieilles baskets, pas de pieds nus ni de tongues), éventuellement un pantalon de rechange et bouteilles d’eau.

Adaptez vos vêtements à la météo.

Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 4 ans ne peuvent pas participer à la sortie.

Port-Bail-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-18 par