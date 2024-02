Initiation à la pêche à pied Houlgate, lundi 26 août 2024.

Initiation à la pêche à pied Houlgate Calvados

Venez découvrir le littoral Normand. Un milieu fragile mais riche en curiosités à découvrir en famille. La mer se retire et laisse entrevoir un univers fabuleux coquillages, crustacés, algues…. Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Au-delà d’une découverte ludique du milieu marin, ce moment est aussi l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la pêche à pied, tout en gardant à l’esprit la nécessité de préserver cet environnement marin fragile.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 10:00:00

fin : 2024-08-26 12:00:00

Plage du Casino à Houlgate, au niveau de l’école de Voile

Houlgate 14510 Calvados Normandie lespiedssurterre.lebigre@gmail.com

