Initiation à la pêche à pied durable Jullouville, 13 juillet 2022, Jullouville.

Initiation à la pêche à pied durable Jullouville

2022-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-13 17:00:00 17:00:00

Jullouville Manche

Nous vous proposons de vous initier à quelques techniques de pêche durable, de comprendre la réglementation en vigueur et d’adopter les bons gestes pour ne pas dégrader le milieu marin. Nous irons prospecter deux estrans différents, une zone rocheuse dans un premier temps et zone sableuse dans un second temps. Ce sera également l’occasion de découvrir une faune et flore remarquable.

Nous vous proposons de vous initier à quelques techniques de pêche durable, de comprendre la réglementation en vigueur et d’adopter les bons gestes pour ne pas dégrader le milieu marin. Nous irons prospecter deux estrans différents, une zone…

contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 http://www.associationavril.org/

Nous vous proposons de vous initier à quelques techniques de pêche durable, de comprendre la réglementation en vigueur et d’adopter les bons gestes pour ne pas dégrader le milieu marin. Nous irons prospecter deux estrans différents, une zone rocheuse dans un premier temps et zone sableuse dans un second temps. Ce sera également l’occasion de découvrir une faune et flore remarquable.

Jullouville

dernière mise à jour : 2022-02-03 par