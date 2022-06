Initiation à la pêche

Initiation à la pêche, 20 août 2022, . Initiation à la pêche



2022-08-20 09:30:00 – 2022-08-20 11:30:00 Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons, vandoises, vairons et anguilles, mulets…

Carte de pêche journalière obligatoire. Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons, vandoises, vairons et anguilles, mulets…

Carte de pêche journalière obligatoire. Vous désirez vous adonner au plaisir de la pêche durant votre séjour ? L’ Eyre, rivière sauvage à fonds sableux, héberge de nombreuses espèces de poissons : brochets, perches, gardons, vandoises, vairons et anguilles, mulets…

Carte de pêche journalière obligatoire. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville