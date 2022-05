Initiation à la navigation côtière

2022-07-29 – 2022-07-29 Un journée d’apprentissage pour acquérir les bases du métier de skipper à bord d’un voilier de 9m. Le programme est défini pour chacun en fonction de ses attentes. Toutes les composantes sont réunies pour acquérir rapidement les bases : effectif réduit pour être actif toute la journée / moniteur à bord pour assurer les manœuvres, navigation à la journée garantissant une exploration du plan d’eau. Tarif réduit à partir de 4 personnes, merci de nous contacter.

A partir de 12 ans.

A partir de 12 ans.

