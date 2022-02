Initiation à la nage hivernale Plouha, 9 février 2022, Plouha.

Initiation à la nage hivernale Plouha

2022-02-09 10:00:00 – 2022-02-21 12:00:00

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Les 5 et 6 février, l’Office de Tourisme Falaises d’Armor organisait un week-end festif qui célébrait la nage hivernale dans tous ses états et en maillot de bain !

En parallèle, il vous propose de découvrir la nage hivernale lors de séances d’initiation encadrées par des moniteurs formés pour tenter l’aventure en toute sécurité et bénéficier au maximum des bienfaits apportés par le froid.

. Accueil tisane à 10h, contrôle de la tension, moment de détente pour déstresser.

. 10h30-11h15 exercices de réchauffement, étirements (par le flow animal) et de la respiration (tonique),

. nage hivernale de 11h15 à 11h30,

. réchauffement 11h30 à 11h45,

. soupe et échanges jusqu’à midi et plus…

Prévoir son maillot de bain et une serviette et tenue »sports d’hiver » chaude pour bien se réchauffer en sortant de l’eau. Le reste de l’équipement est fourni (bonnet de bain, masque et bouchons d’oreilles).

Vous pouvez utiliser un shorty, des gants ou chaussons, etc. mais moins on est équipé et plus on ressent les bienfaits du froid.

Sur inscription ; 8 personnes maximum par séance. A partir de 16 ans.

contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 http://www.falaisesdarmor.com/

dernière mise à jour : 2022-01-15 par Office de tourisme Falaises d’Armor