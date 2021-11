Frémainville RDV Forêt de Galluis ferme de la Grue GPS 49°3’54’’N 1°51’37’’E Frémainville, Val-d'Oise Initiation à la mycologie RDV Forêt de Galluis ferme de la Grue GPS 49°3’54’’N 1°51’37’’E Frémainville Catégories d’évènement: Frémainville

Val-d'Oise

Il n’y a pas de recette miracle pour reconnaître les champignons ! Il faut minutieusement en observer tous les caractères, les sentir, pour espérer mettre un nom sur un spécimen. Durant une matinée, un spécialiste vous initiera à la connaissance générale des champignons et de leur mode de vie, les bons comme les mauvais ! La promenade terminée, vous ferez le point sur les récoltes. Présentation du monde des champignons et parcours forestier à la recherche de spécimens de toute nature. RDV Forêt de Galluis ferme de la Grue GPS 49°3’54’’N 1°51’37’’E chemin de la Grue Frémainville Frémainville Val-d’Oise

2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T12:30:00

