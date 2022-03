Initiation à la mycologie Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Frémainville Catégories d’évènement: Frémainville

Val-d'Oise

Initiation à la mycologie Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue, 16 octobre 2022, Frémainville. Initiation à la mycologie

Forêt régionale de Galluis, à proximité de la Ferme de la Grue, le dimanche 16 octobre à 09:30

Il n’y a pas de recette miracle pour reconnaître les champignons ! Il faut minutieusement les observer pour espérer mettre un nom sur un spécimen. Durant une matinée, un spécialiste vous initiera à la connaissance générale des champignons et de leur mode de vie ! La promenade terminée, vous ferez le point sur les récoltes. Présentation du monde des champignons et parcours forestier à la recherche de spécimens de toute nature. Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Chemin de la Grue 95450 Frémainville Frémainville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:30:00 2022-10-16T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Frémainville, Val-d'Oise Autres Lieu Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Adresse Chemin de la Grue 95450 Frémainville Ville Frémainville lieuville Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Frémainville Departement Val-d'Oise

Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Frémainville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fremainville/

Initiation à la mycologie Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue 2022-10-16 was last modified: by Initiation à la mycologie Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue Forêt régionale de Galluis,à proximité de la Ferme de la Grue 16 octobre 2022 à proximité de la Ferme de la Grue Frémainville Forêt régionale de Galluis Frémainville

Frémainville Val-d'Oise