Salle des Fêtes de Fontaine-au-Bois, le vendredi 5 novembre à 14:00

C’est au travers de ses voyages qu’Arnaud s’inspire et exprime les univers qu’il a pu découvrir. Ses différentes initiations l’ont transformé en vue d’exprimer cet art, qui est un art de vivre, une philosophie qui transporte et exprime. Il a étudié la musique Hindustani au sitar avec son maître Indrajit Banerjee (Calcutta) en Inde aux USA et en France depuis 2006. Son dévouement et son amour pour cette musique l’ont mené vers une pratique intensive et une immersion dans cet univers musical.

GRATUIT / Sur réservation

A partir de 8 ans Salle des Fêtes de Fontaine-au-Bois 59550 Fontaine au Bois Fontaine-au-Bois Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T15:00:00

