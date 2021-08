Initiation à la Musicalligraphie Institut des Cultures d’Islam, 8 janvier 2022, Paris.

Créé par l’artiste plasticien et maître-calligraphe Bahman Panahi, cet atelier propose une méthode artistique et pédagogique inédite pour comprendre la relation entre les arts de la calligraphie et la musique. Grâce à différentes activités abordant le rythme et le mouvement, les participants apprennent à connecter et synchroniser la main et l’oreille, à trouver l’harmonie entre l’écoute et le geste et s’initient au qualam (principal outil du calligraphe). Une occasion unique de découvrir de nouveaux horizons créatifs.

Bahman Panahi est artiste plasticien, maître calligraphe et musicien. Né en Iran en 1967, il reçoit une formation traditionnelle/classique dans ces deux disciplines artistiques. Bahman Panahi suit des études universitaires à la faculté des Beaux-Arts de l’Université de Téhéran, à l’École des Beaux Arts de Valenciennes et à la Sorbonne. Il prépare une thèse de Doctorat sur le thème de la « MusiCalligraphie » à la Sorbonne. Bahman Panahi partage sa vie professionnelle entre différentes activités : des expositions, des performances « MusiCalligraphie » et musiques, des cours, des ateliers et des conférences pour différentes universités et instituts à travers le monde.

