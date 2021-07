Valence Valence Drôme, Valence Initiation à la mosaïque Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Initiation à la mosaïque Valence, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Valence. Initiation à la mosaïque 2021-07-28 – 2021-07-28 15:00:00 15:00:00 Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

Valence Drôme EUR 6 12 À partir des motifs géométriques des mosaïques antiques, les enfants inventent leur propre composition et réalisent chacun une petite mosaïque en marbre. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Lieu Valence Adresse Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Ville Valence