Initiation à la mosaïque Maraye-en-Othe, 18 juin 2022, Maraye-en-Othe.

Initiation à la mosaïque Maraye-en-Othe

2022-06-18 – 2022-06-18

Maraye-en-Othe Aube Maraye-en-Othe

Samedi 18 juin : MARAYE EN OTHE – Initiation à la mosaïque, de 14h à 17h. Animé par Aude, artisan mosaïste. Venez vous initier à la mosaïque. Cela vous amènera à utiliser les outils traditionnels du mosaïste : la marteline et le tranchet, à découvrir et utiliser les différentes matières utilisées (émaux de verre italien, marbre) et la technique de pose directe sur support bois. Repartez avec votre œuvre. Tarif adhérent : 40 € la séance – Non adhérent : 45 €. Matériel fourni. 4 pers maximum par atelier, sur inscription. Contact : niddecreateurs@yahoo.com – +33 (0)6 18 77 27 18

Maraye-en-Othe

