Initiation à la mosaïque Angers, France Pays de la Loire Angers, samedi 1 juin 2024.

Initiation à la mosaïque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Plongez dans un voyage minéral et coloré en compagnie de Julie de Upsido Mosaïque. Laissez-vous charmer par cet art en donnant vie à votre propre création. Dans une ambiance conviviale, cheminez avec Julie dans les différentes étapes de votre composition. Julie vous donne les clefs pour une création inspirée et élégante. Tout d’abord, optez pour un miroir, une ardoise décorative, une customisation, un tableau… puis choisissez votre support, vos matériaux et leurs couleurs. Au gré de la coupe et de l’agencement des tesselles, votre projet prend forme. Vous apprendrez à manipuler les outils et selon votre projet, les différentes colles et le joint. Au terme de l’atelier, repartez avec votre pièce unique qui ajoutera une touche artistique et personnelle à votre espace préféré ! Laissez la beauté de l’artisanat prendre place dans votre quotidien ! Prévoyez de transporter votre création à plat.

Angers, France Pays de la Loire Angers, France Pays de la Loire Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 06 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}]