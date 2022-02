Initiation à la méditation – Matinée de zazen spécial débutants Saint-Jouin-de-Blavou Saint-Jouin-de-Blavou Catégories d’évènement: Orne

Saint-Jouin-de-Blavou

Initiation à la méditation – Matinée de zazen spécial débutants Saint-Jouin-de-Blavou, 13 mars 2022, Saint-Jouin-de-Blavou. Initiation à la méditation – Matinée de zazen spécial débutants Les Bas Gage Centre Zen du Perche Saint-Jouin-de-Blavou

2022-03-13 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-13 Les Bas Gage Centre Zen du Perche

Saint-Jouin-de-Blavou Orne Saint-Jouin-de-Blavou Au Centre zen du Perche – Daishugyoji dirigée par Hugues Naas

Accueil dès 8h30 autour d’un thé de bienvenue. Initiation à la posture et au comportement dans le dojo à 9h. Zazen à partir de 10h30, suivi d’un moment de partage. Prévoyez une tenue confortable. N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone pour toute demande de renseignement. Au Centre zen du Perche – Daishugyoji dirigée par Hugues Naas

Accueil dès 8h30 autour d’un thé de bienvenue. Initiation à la posture et au comportement dans le dojo à 9h. Zazen à partir de 10h30, suivi d’un moment de partage. Prévoyez une tenue… +33 9 73 01 17 01 https://zennormandie.fr/ Au Centre zen du Perche – Daishugyoji dirigée par Hugues Naas

Accueil dès 8h30 autour d’un thé de bienvenue. Initiation à la posture et au comportement dans le dojo à 9h. Zazen à partir de 10h30, suivi d’un moment de partage. Prévoyez une tenue confortable. N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone pour toute demande de renseignement. Les Bas Gage Centre Zen du Perche Saint-Jouin-de-Blavou

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Jouin-de-Blavou Autres Lieu Saint-Jouin-de-Blavou Adresse Les Bas Gage Centre Zen du Perche Ville Saint-Jouin-de-Blavou lieuville Les Bas Gage Centre Zen du Perche Saint-Jouin-de-Blavou Departement Orne

Saint-Jouin-de-Blavou Saint-Jouin-de-Blavou Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jouin-de-blavou/

Initiation à la méditation – Matinée de zazen spécial débutants Saint-Jouin-de-Blavou 2022-03-13 was last modified: by Initiation à la méditation – Matinée de zazen spécial débutants Saint-Jouin-de-Blavou Saint-Jouin-de-Blavou 13 mars 2022 Orne Saint-Jouin-de-Blavou

Saint-Jouin-de-Blavou Orne