Initiation à la méditation Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Initiation à la méditation Fougerolles-Saint-Valbert, 8 mai 2022, Fougerolles-Saint-Valbert. Initiation à la méditation Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 11:00:00 Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Méditer dans la simplicité au quotidien.

Animé par Pascale Doineau., professeur de yoga et animatrice de l’association “Le Chant de la Terre”.

Place limitées pour un meilleur confort pendant la séance.

Séance à 10h, en intérieur ou en extérieur selon la météo.

Tarif : 10€.

Réservations et informations au 03 84 49 52 50. +33 3 84 49 52 50 Méditer dans la simplicité au quotidien.

Animé par Pascale Doineau., professeur de yoga et animatrice de l’association “Le Chant de la Terre”.

Place limitées pour un meilleur confort pendant la séance.

Séance à 10h, en intérieur ou en extérieur selon la météo.

Tarif : 10€.

Réservations et informations au 03 84 49 52 50. Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Departement Haute-Saône

Initiation à la méditation Fougerolles-Saint-Valbert 2022-05-08 was last modified: by Initiation à la méditation Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 8 mai 2022 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône