Initiation à la maroquinerie 2021-08-10 10:00:00 – 2021-08-10 12:00:00

Belin-Béliet Gironde

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet EUR 45 Découvrez les techniques et les bases du savoir-faire de la maroquinerie en compagnie de Charlotte Mussot, artisan maroquinier formée au sein de la prestigieuse Maison Hermès.

Confectionnez vous-même votre pochette en cuir.

Un moment convivial d’initiation tout en finesse !

Tarif : 45 euros (matériel fourni)

Adulte

