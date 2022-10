Initiation à la marche nordique Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Initiation à la marche nordique Rives-en-Seine, 22 octobre 2022, Rives-en-Seine. Initiation à la marche nordique

Caudebec-en-Caux Rue de la Sainte-Gertrude Rives-en-Seine Seine-Maritime Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux

2022-10-22 09:00:00 – 2022-10-22

Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine

Seine-Maritime Le Club Athlétique cauchois propose une matinée d’initiation marche nordique à Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine).

Départ le samedi 22 octobre à 9h00 du parking du collège. +33 6 86 88 26 81 Rue de la Sainte-Gertrude Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

