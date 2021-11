Nargis NARGIS NARGIS Initiation à la marche nordique NARGIS Nargis Catégorie d’évènement: NARGIS

Les élus de la Mutualité Sociale Agricole, l’Association Santé Education et Prévention sur les Territoires du Centre Val de Loire, la fédération sportive Education Physique et Gymnastique Volontaire ainsi que les financeurs du Loiret vous invitent à découvrir la marche nordique. Rendez-vous salle Verdier – rue du 8 mai 1945 – Marche adaptée pour une reprise d’activité physique tout en douceur et tout public. Inscriptions obligatoires avant le 18 novembre : 06 25 97 38 38 ou 06 10 42 72 16 Gratuit INITIATION MARCHE NORDIQUE – GRATUIT Initiation à la marche nordique NARGIS Place de l’Église, Nargis Nargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T11:00:00

