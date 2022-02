Initiation à la marche nordique Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Initiation à la marche nordique Montfaucon-en-Velay, 23 avril 2022, Montfaucon-en-Velay. Initiation à la marche nordique Jardin Mirandou Avenue de la Gare Montfaucon-en-Velay

2022-04-23 – 2022-04-23 Jardin Mirandou Avenue de la Gare

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay EUR 8 8 Initiation à la marche nordique

De 14h à 16h au Jardin Mirandou et sur la Via Fluvia

Initiation encadrée par Madeleine M. animatrice de marche nordique. Matériel fourni.

8€ – public ado et adulte – réservation 04.71.59.95.73 tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Jardin Mirandou Avenue de la Gare Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse Jardin Mirandou Avenue de la Gare Ville Montfaucon-en-Velay lieuville Jardin Mirandou Avenue de la Gare Montfaucon-en-Velay Departement Haute-Loire

Initiation à la marche nordique Montfaucon-en-Velay 2022-04-23 was last modified: by Initiation à la marche nordique Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay 23 avril 2022 Haute-Loire Montfaucon-en-Velay

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire