Initiation à la marche nordique. Boucle de Benauge Porte-de-Benauge, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Porte-de-Benauge.

Initiation à la marche nordique. Boucle de Benauge 2021-07-06 09:45:00 – 2021-07-06 12:00:00

Porte-de-Benauge Gironde Porte-de-Benauge

12 EUR Un parcours de 7 à 8 km mixant la diversité des paysages typiques de l’arrière-pays bordelais et de son patrimoine incontournable. Echauffement et explication de la technique, initiation de 20 à 30 mn, marche accompagnée et étirements. Les bâtons sont fournis.

Sur réservation. Places limitées.

OTEM

