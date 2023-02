Initiation à la Marche nordique, 27 février 2023, Barneville-Carteret .

Initiation à la Marche nordique

Barneville-Carteret Manche

2023-02-27 09:30:00 09:30:00 – 2023-02-27 11:30:00 11:30:00

A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer !

Au bout de quelques mètres, déjà, vous vous sentez comme vivifié, votre corps s’est réchauffé et votre cœur s’adapte au rythme de vos pas. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté terrain de jeu, un paysage exceptionnel : les dunes du Cotentin.

Venez vous essayer à la marche nordique avec Jean Pierre RONDEAU, moniteur diplômé.

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin : 02 33 04 90 58.

