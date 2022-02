Initiation à la Marche nordique Barneville-Carteret, 4 juillet 2022, Barneville-Carteret.

Initiation à la Marche nordique Barneville-Carteret

2022-07-04 08:50:00 08:50:00 – 2022-09-02 10:50:00 10:50:00

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret

A la portée de tous, la marche nordique est l’activité idéale pour se maintenir en forme sans souffrir. Côté paysage et terrain de jeu, les dunes du Cotentin, que demander de mieux ? Un paysage exceptionnel, rien de plus motivant pour démarrer les échauffements en douceur !

A chacun ses bâtons et son rythme, l’important c’est de bien respirer !

Au bout de quelques mètres, déjà, vous vous sentez comme vivifié, votre corps s’est réchauffé et votre cœur s’adapte au rythme de vos pas. Attention, on devient très vite addict à la pratique !

Venez vous essayer à la marche nordique avec Jean Pierre RONDEAU, moniteur diplômé.

Rendez-vous :

– Les lundis au départ de Barneville-Carteret (massif dunaire des dunes d’Hatainville),

– Les mercredis au départ de Lindbergh plage (massif dunaire de Lindbergh),

– Les vendredis au départ de Saint-Jean-de-la-Rivière (uniquement en juillet/août).

Du 04 juillet au 02 septembre 2022.

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin : 02 33 04 90 58.

Barneville-Carteret

