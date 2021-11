Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Initiation à la Marche nordique Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Initiation à la Marche nordique Barneville-Carteret, 20 décembre 2021, Barneville-Carteret. Initiation à la Marche nordique Barneville-Carteret

2021-12-20 09:20:00 09:20:00 – 2021-12-31 11:20:00 11:20:00

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique. Cette pratique s’est développée dans les pays scandinaves au début des années 1970. Inspirée des disciplines nordiques telles que le ski de fond, elle permet de tonifier le corps, de mieux respirer et de sculpter le corps. Venez essayer cette discipline avec Jean Pierre RONDEAU, moniteur diplômé, les lundis à Barneville-Carteret et les mercredis à Saint-Lô-d’Ourville. Du 25/10 au 06/11 à 9h30.

Du 20/12 au 31/12 à 9h30. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin : 02 33 04 90 58.

Planning disponible via le calendrier de réservation en ligne ! La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique. Cette pratique s’est développée dans les pays scandinaves au début des années 1970. Inspirée des disciplines nordiques telles que le ski de fond, elle permet de tonifier le… +33 2 33 04 90 58 La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique. Cette pratique s’est développée dans les pays scandinaves au début des années 1970. Inspirée des disciplines nordiques telles que le ski de fond, elle permet de tonifier le corps, de mieux respirer et de sculpter le corps. Venez essayer cette discipline avec Jean Pierre RONDEAU, moniteur diplômé, les lundis à Barneville-Carteret et les mercredis à Saint-Lô-d’Ourville. Du 25/10 au 06/11 à 9h30.

Du 20/12 au 31/12 à 9h30. Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin : 02 33 04 90 58.

Planning disponible via le calendrier de réservation en ligne ! Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2021-11-04 par CDT Manche

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville Barneville-Carteret