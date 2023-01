Initiation à la manipulation de marionnette-sac pour tou.te.s à partir de 10 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: île de France

Initiation à la manipulation de marionnette-sac pour tou.te.s à partir de 10 ans Bibliothèque Benoîte Groult, 29 mars 2023, Paris. Le mercredi 29 mars 2023

de 17h00 à 19h00

. gratuit Réservations sur place, par téléphone ou en ligne Une marionnette n’est pas une simple poupée articulée mais bien un acteur scénique qui doit rendre les intentions de son manipulateur. Comment donner vie à la matière inanimée ? Comment transformer un objet inerte en matière à jouer ? Qu’est-ce qui se joue entre l’objet et nous dans cette relation animé/ inanimé et qu’est-ce que cela peut nous apprendre sur l’acteur·trice/marionnettiste ? Lou Montagne vous accompagne pendant 2h dans cette expérimentation afin de répondre à ces questions. En parallèle au spectacle White Dog présenté au Théâtre 14, la bibliothèque Benoite Groult propose un atelier de sensibilisation à la marionnette.

Cette courte initiation à la manipulation de marionnette-sac permettra aux participant·es de mieux apprécier le travail des marionnettistes pendant le spectacle. Lou Montagne vous accompagne à la découverte de la grammaire de la marionnette : centre de gravité, respiration, regard, marche, course, synchronisation du langage. Inscription obligatoire, nombre de places limité. Ouvert à tou.te.s à partir de 10 ans Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/initiation-a-la-manipulation-de-marionnette-sac

