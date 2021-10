Bègles ChapitÔ Bègles, Gironde Initiation à la magie ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Initiation à la magie ChapitÔ, 10 novembre 2021, Bègles. Initiation à la magie

ChapitÔ, le mercredi 10 novembre à 15:30

ATELIER D’INITITIATION A LA MAGIE Avec SERGE ARIAL ET LE CERCLE MAGIQUE AQUITAIN Cet atelier d’initiation à la magie est réservé aux débutants à partir de 12 ans qui ont déjà une petite pratique de la magie. Avec le Cercle Magique Aquitain et Serge Arial. Tarif 8 € sur inscription.

8 €

Découverte de la magie ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T15:30:00 2021-11-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu ChapitÔ Adresse Esplanade des Terres Neuves Ville Bègles lieuville ChapitÔ Bègles