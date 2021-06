initiation à la lithothérapie Saint-Maximin, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Maximin.

DÉCOUVREZ LE POUVOIR DES PIERRES…

Venez découvrir les nombreux biens faits, vertus, et propriétés des minéraux, cristaux et pierres naturelles. Ces pierres semi-précieuses sont multiples et vous serez surpris de leurs pouvoirs en lithothérapie* !

Accompagné de notre artisan lithothérapeute, vous vous initierez à cette pratique et créerez votre propre bracelet de vie ! Les Pierres du « Chemin de Vie » vous permettront peut-être pourquoi pas de comprendre vos difficultés à lever et dissiper les blocages.

Il pourrait alors devenir votre » compagnon », synonyme de soutien d’amour et de joie au quotidien.

* LES VERTUS ÉNERGÉTIQUES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET EN AUCUN CAS, LA LITHOTHÉRAPIE NE PEUT SE SUBSTITUER À UN TRAITEMENT MÉDICAL. N’ARRÊTEZ JAMAIS UN TRAITEMENT SANS L’ACCORD DE VOTRE MÉDECIN. L’EFFICACITE DE LA LITHOTHERAPIE N’EST RECONNUE PAR AUCUNE ETUDE SCIENTIFIQUE

Durée : 2h

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 http://maisondelapierre-oise.fr/initiation-a-la-lithotherapie/

@Le lâcher prise