2023-01-29

Cher Lignières Cher 90 EUR 90 Ouvert à tous, sur inscription. Découvrez les principales pierres et leurs bienfaits à l’occasion de cet atelier. Vous saurez comment utiliser les pierres au quotidien : où les placer, comment les nettoyer, les recharger, les ressentir… Profitez aussi d’une méditation guidée. creazengemmes@gmail.com +33 6 79 79 27 85 pixabay

dernière mise à jour : 2023-01-10 par OT LIGNIERES

