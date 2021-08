Mulhouse Bibliothèque de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Initiation à la linogravure et création de votre ex-libris Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Bibliothèque de Mulhouse, le samedi 18 septembre à 14:30

### Venez créer un tampon en linogravure avec l’artiste Céline Lachkar ! Un ex-libris est la marque de propriété d’un ouvrage, généralement apposée au début du livre. On en retrouve encore de nos jours sur les livres anciens, mais peut aussi permettre de rentrer en possession d’un ouvrage prêté ! L’artiste Céline Lachkar vous aidera à créer un tampon en linogravure avec un motif qui vous correspond et vous pourrez ainsi identifier les ouvrages auxquels vous tenez. Enfants à partir de 10 ans et adultes bienvenus !

Gratuit. Entrée libre. Atelier en continu à partir de 10 ans.

Bibliothèque de Mulhouse 19 Grand'rue, 68100 Mulhouse

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

