Frasne Frasne Doubs, Frasne Initiation à la langue des signes Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Initiation à la langue des signes Frasne, 2 juin 2022, Frasne. Initiation à la langue des signes Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 Rue de la Gare Frasne

2022-06-02 18:00:00 – 2022-06-02 19:30:00 Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 Rue de la Gare

Frasne Doubs Animé par Gaëtane Tissot – Il suffirait d’un signe.

Cette initiation s’adresse aux parents et professionnels de la petite enfance ou animateur souhaitant s’initier au langage des signes avec bébé et apprendre à communiquer avec les publics déficients auditifs.

Inscription à la séance, obligatoire. Animé par Gaëtane Tissot – Il suffirait d’un signe.

Cette initiation s’adresse aux parents et professionnels de la petite enfance ou animateur souhaitant s’initier au langage des signes avec bébé et apprendre à communiquer avec les publics déficients auditifs.

Inscription à la séance, obligatoire. Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 Rue de la Gare Frasne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 Rue de la Gare Ville Frasne lieuville Communauté de communes Frasne-Drugeon 3 Rue de la Gare Frasne