Initiation à la HoopDance Centre Sportif Alfred Nakache Paris, 22 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 20h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Découvrez la richesse de la danse avec cerceaux et apprenez les bases du Hula-hoop à la taille

Envie d’essayer la HoopDance ?

L’école de Hula-hoop parisienne Hoopera vous propose 1h d’initiation pour apprendre les bases du hula-hoop à la taille + une petite chorégraphie qui vous donnera un aperçu des multiples possibilités qu’offre la HoopDance en terme de mouvements.

Car ce n’est pas le tout de le faire tourner on va aussi danser

Un cours ludique et accessible à toutes et à tous qui allie subtilement sport et créativité.

Avec la HoopDance on se divertit et on brûle des calories!

*** Cerceaux fournis ***

Lieu : Centre sportif Alfred Nakache4-12 rue Desnoyez 75020 Paris

Métro Belleville

Infos et réservations www.hoopera.com

Contact : https://www.hoopera.com/initiez-vous-a-la-hoopdance/ https://www.facebook.com/HoopEraDance https://www.hoopera.com/reserver-un-cours/

Manuel Brossard Cours de Hula-hoop