Initiation à la greffe des arbres fruitiers Échenoz-la-Méline, samedi 2 mars 2024.

Initiation à la greffe des arbres fruitiers Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Le greffage est une opération qui consiste à souder un végétal ou une portion de végétal à un autre qui deviendra son support et lui fournira une partie de l’aliment nécessaire à sa croissance.

La meilleure période pour greffer les arbres fruitiers à pépins les plus courants comme le pommier et le poirier est située à la fin de l’hiver, en février et mars car cette période correspond en effet à un redémarrage de la végétation avec une poussée de sève importante.

Alain, Yves et les adhérents présents expliqueront les différentes techniques et partageront leurs expériences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 11:00:00

Verger conservatoire d’Echenoz-la-Méline

Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ampm70@free.fr

L’événement Initiation à la greffe des arbres fruitiers Échenoz-la-Méline a été mis à jour le 2024-02-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL