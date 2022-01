Initiation à la greffe à l’anglaise sur pommiers, pêchers, poiriers. L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Initiation à la greffe à l’anglaise sur pommiers, pêchers, poiriers. L’Aria, 20 mars 2022, Cornebarrieu. Initiation à la greffe à l’anglaise sur pommiers, pêchers, poiriers.

L’Aria, le dimanche 20 mars à 09:00

L’association Vivre à Cornebarrieu organise de grandes manifestations comme le Marché aux Fleurs et la Foire aux Plantes, mais elle aide aussi les jardiniers amateurs ; ses bénévoles « experts » transmettent leur savoir-faire, en particulier, l’initiation aux greffes des arbres fruitiers. Organisée par l’association Vivre à Cornebarrieu sur le marché dominical. L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T12:00:00

