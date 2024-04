Initiation à la gravure taille-douce sur Tetra-Pak Lantic, mardi 23 avril 2024.

Quoi faire de ces briques de lait et de jus de fruit qui encombrent nos poubelles jaunes ? Et si on les recyclait pour en faire des oeuvres d’art ? ?

Grâce à cet atelier, venez apprendre à graver et à encrer vos dessins/motifs sur une plaque découpée dans une brique alimentaire. L’impression se fait sur papier humide avec un laminoir à pâtes ou presse taille-douce.

Prévoir une tenue pouvant être salie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

La Maison de la Terre

Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne tsalza95@gmail.com

