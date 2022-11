Initiation à la généalogie protestante Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Prailles-La Couarde EUR 10 10 Initiation à la généalogie protestante.

Jeudi 1er décembre 2022 de 14h à 18h au centre Jean Rivierre à La Couarde 14h : Accueil

14h15 : La Généalogie en général / Spécificités de la généalogie protestante

16h : Pause-Café

16h30 : Mise en pratique et utilisation de la documentation – début de recherches personnelles

18h : Fin de journée

Accès Wifi à disposition À travers cette après-midi d’initiation à la généalogie protestante, le Centre de documentation Jean Rivierre vous propose de découvrir cette histoire et d’apprendre à utiliser les documents pour faire vos recherches généalogiques, que vous ayez des ancêtres protestants ou non. Sur Inscription jusqu’au 30 novembre au 05 49 32 83 16 / Places limitées / 10€ par pers. / Initiation à la généalogie protestante.

