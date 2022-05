Initiation à la généalogie Longny les Villages, 8 mai 2022, Longny les Villages.

Le Centre Généalogique de l’Orne et du Perche vous convie à une initiation à la généalogie pour débutants et confirmés, des recherches généalogiques sue Denis Achille Genty à partir d’un énigmatique ancien document.

Publications de D. Achille Genty, son histoire et celle des siens, présentation vidéo, livret-jeu à énigmes sur l’alchimie par l’association Plume et Toile.

Inauguration d’une plaque commémorative à 11h au cimetière de Longny.

