INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Berfay, 18 juin 2022, Berfay.

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE Berfay

2022-06-18 – 2022-06-18

Berfay 72320 Berfay

La généalogie permet de décou –

vrir petit à petit une merveilleuse

histoire, celle de ses origines. Cet

atelier permet d’acquérir de la mé –

thode dans les sources à utiliser

(état civil, registre paroissiaux, en-

registrement, cadastre, archives mili-

taires et judiciaires, hypothèques…),

de développer vigilance et esprit

critique pour éviter les fausses pistes

et permet également de positionner

les ancêtres dans un contexte histo-

rique et économique.

En partenariat avec le Cercle de Généalogie de Maine et Perche. Inscription et réservation obligatoire

