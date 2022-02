Initiation à la forge Nogent-le-Rotrou, 26 février 2022, Nogent-le-Rotrou.

Initiation à la forge Nogent-le-Rotrou

2022-02-26 15:20:00 – 2022-02-26 17:20:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

40 EUR 40 Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, festival proposant des activités touristiques et culturelles basées sur le thème du feu et de la convivialité pendant les vacances d’hiver, l’association la Boîte à Outils vous propose de réaliser votre propre œuvre en métal et apprendre les bases du travail de la forge aux côtés de David Houvet, artiste forgeron. Puis, repartez avec votre œuvre. Sur inscription.

laboiteaoutils28@gmail.com +33 6 86 33 96 72

