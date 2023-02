INITIATION À LA FLORE COMESTIBLE, 18 mars 2023, Péret Péret.

2023-03-18 – 2023-03-18

Balade nature par Laure Charpentier – Aphyllanthe Randonnée

Autour du Trescol et du Maluber, partez à la découverte des « salades sauvages ». Par l’observation, le toucher et le goûter, une balade pour s’initier ou approfondir ses connaissances, accompagné par Laure Charpentier, guide spécialisée dans la découverte des plantes comestibles et toxiques.

Durée 2h – Distance 4 km – Facile – Gratuit.

Dans le cadre de « Racontons-nous Péret » le nouvel inventaire partagé du patrimoine de Péret.

