Initiation à la fabrication de savons rue Pierre Euzéby, 7 avril 2022, Arles.

Initiation à la fabrication de savons

rue Pierre Euzéby, le jeudi 7 avril à 09:00

Une journée **(6 heures)** pour s’initier sereinement à la fabrication de savons en **saponification à froid**. Vous voulez être à l’aise et pouvoir créer vos propres recettes ensuite? Ce stage est fait pour vous: tout est fourni, des protections obligatoires aux matières premières et moules. Le programme: ✅ formation de base comprenant la théorie, la mise en œuvre des outils, produits, équipements et précautions indispensables, ainsi que la réalisation de plusieurs recettes (presque 2 kg de savon variés), l’accent sera mis en pratique sur : ✅ – l’utilisation des argiles, poudres de plantes (verveine, ortie, bellis, et pigments végétaux pour des savons colorés aux propriétés intéressantes, ✅ -l’incorporation de laits végétaux, gels de plantes et de jus de fruits et légumes, ✅ – travail sur la “trace”, afin de s’initier aux décorations originales, ✅ – bien entendu étude des huiles essentielles (les plus faciles d’accès seront utilisées, pour les autres nous verrons leurs particularités, et précautions d’emploi en savonnerie) **Chaque stagiaire repart avec ses savons, et son livret récapitulatif de stage.** _Les photos sont autorisées et même recommandées_ ? ? Lieu du stage: Arles Repas de midi tiré du sac. Pause d’une durée variable. ?Valeur du stage tout public : 110€ (possibilité de réglement en 2 fois) ?Nombre de participants limité: 4 par date ? Dates : 25 mars, 7 avril et 15 avril Je répondrai aux questions diverses que vous pourriez vous poser par tel 0762 744 780 ou par email [[aabc-association@hotmail.com](mailto:aabc-association@hotmail.com)](mailto:aabc-association@hotmail.com). L’inscription définitive est validée par la réception du bulletin d’inscription dûment complété et signé

110

6 heures pour s’initier à la fabrication de savons en saponification à froid, pour faire soi-même ses savons naturels surgras. Stage sur Arles, pas à pas. Vous repartez avec vos savons et les moules.

rue Pierre Euzéby rue Pierre Euzéby Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T16:00:00