Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains, Landes Initiation à la dorure Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Initiation à la dorure Eugénie-les-Bains, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Eugénie-les-Bains. Initiation à la dorure 2021-07-16 10:00:00 – 2021-07-16 19:00:00 Antiquité Hélène et Nicolas 295 rue René Vielle

Eugénie-les-Bains Landes EUR 90 Stage d’initiation à la feuille d’or avec Nicolas à la boutique d’antiquités. Une fois l’objet à dorer choisi, Nicolas vous fera découvrir et vous initiera aux techniques de dorure à la feuille d’or …

Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition et vous repartirez avec votre création.

+33 6 61 44 63 19

Tout le matériel nécessaire sera mis à votre disposition et vous repartirez avec votre création.

Détails Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Lieu Eugénie-les-Bains Adresse Antiquité Hélène et Nicolas 295 rue René Vielle Ville Eugénie-les-Bains lieuville 43.69544#-0.3785