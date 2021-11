Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Initiation à la dorure et réalisation de marque-pages Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Pour les vacances scolaires, la médiathèque Jean Jaurès vous propose de participer à un atelier d’initiation à la dorure et réalisation de petits marque-pages (format 14 x 3 cm) sur cuir, avec Mme Marie-Claire Brauner, titulaire d’un CAP reliure (lycée Tolbiac), et diplômée de l’école Estienne des métiers d’art de Paris. Samedi 1er décembre, de 14H à 17H30, GRATUIT Sur inscriptions, (10 personnes max.) Renseignements au 03 86 68 48 50 Présentation de quelques exemples, des matières premières utilisées et des outils dont le relieur a besoin. Présentation des fers à dorer, des composteurs.

