Initiation à la dégustation Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble

Initiation à la dégustation Kaysersberg Vignoble, 2 mars 2022, Kaysersberg Vignoble.

2022-03-02 – 2022-03-02

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin EUR Venez vous initier à l’art de la dégustation. Guidé par un professionnel, vous apprendrez crescendo les méthodes de dégustation avec les exercices de base (l’œil, le nez et la bouche), et les saveurs élémentaires. 4 séances sur 4 dates différentes avec chacune une thématique: Séance 1: Goûts et saveurs, principes généraux de la dégustation

Séance 2: Les Arômes

Séance 3: Acides, sucres, alcool et tanins

Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin