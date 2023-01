Initiation à la dégustation et aux arômes du vin – Anne & Bacchus Albi Albi Office de Tourisme d'Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Initiation à la dégustation et aux arômes du vin – Anne & Bacchus
Le Bureau d'à Côté
44 rue Emile Grand
Albi
Tarn

2023-01-26 19:00:00 – 2023-01-26 20:30:00

EUR 29
Initiez-vous à la dégustation de vins le temps d'un atelier organisé au coeur d'Albi avec Anne & Bacchus !
bonjour@anne-et-bacchus.com
+33 6 65 07 89 17
https://www.anne-et-bacchus.com/

