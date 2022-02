Initiation à la dégustation des huiles d’olive (Baladez Curieux) Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Initiation à la dégustation des huiles d’olive (Baladez Curieux) Nyons, 1 avril 2022, Nyons. Initiation à la dégustation des huiles d’olive (Baladez Curieux) Maison des Huiles et Olives de France 40 place de la Libération Nyons

2022-04-01 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-31 17:45:00 17:45:00 Maison des Huiles et Olives de France 40 place de la Libération

Nyons Drôme EUR Découvrez la diversité aromatique des huiles d’olive accompagnés d’une spécialité : sentez, goûtez, imaginez… Maison des Huiles et Olives de France 40 place de la Libération Nyons

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Maison des Huiles et Olives de France 40 place de la Libération Ville Nyons lieuville Maison des Huiles et Olives de France 40 place de la Libération Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Initiation à la dégustation des huiles d’olive (Baladez Curieux) Nyons 2022-04-01 was last modified: by Initiation à la dégustation des huiles d’olive (Baladez Curieux) Nyons Nyons 1 avril 2022 Drôme Nyons

Nyons Drôme