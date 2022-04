Initiation à la dégustation de vins Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Initiation à la dégustation de vins Tarbes, 12 mai 2022, Tarbes. Initiation à la dégustation de vins TARBES 21 avenue des Forges Tarbes

2022-05-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-12 21:30:00 21:30:00 TARBES 21 avenue des Forges

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 35 35 Bienvenue à cette soirée d’initiation à la dégustation de vins : un moment ludique et convivial à partager entre amis ou en famille !

Chaque mois, participez à un atelier de dégustation commenté, sur un thème prédéfini. Plusieurs vins/ spiritueux sont dégustés, pour en apprendre un peu plus sur le produit, son élaboration, son terroir, et sur l’art de la dégustation. > 5 vins dégustés avec assortiment de charcuteries, fromages et hors d’oeuvres cavedelarsenal@gmail.com +33 5 62 93 49 21 https://www.cavedelarsenal.fr/ TARBES 21 avenue des Forges Tarbes

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 21 avenue des Forges Ville Tarbes lieuville TARBES 21 avenue des Forges Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Initiation à la dégustation de vins Tarbes 2022-05-12 was last modified: by Initiation à la dégustation de vins Tarbes Tarbes 12 mai 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées