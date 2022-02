Initiation à la dégustation de bières Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Palais des Congrès de Gruissan, le jeudi 17 mars à 19:30

**Cheik Syllah, le caviste baroudeur** défend les produits de qualité dans sa petite boutique de la rue Victor Hugo à Gruissan. IPA, blondes, brunes, blanches, rousses…, vous saurez tout sur les saveurs et les méthodes de brassage de ces nectars, véritables produits artisanaux, ayant pris toute leur place dans la gastronomie. Il sera possible de mettre en pratique les apprentissages dispensés par le « caviste baroudeur » au bistrot du Palais avec les excellents produits du brasseur Gruissanais « la mer à boire ». durée 1h10 – Réservation en ligne – places limitées

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Réservation en ligne.

avec le Caviste Baroudeur

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T21:00:00

