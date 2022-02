INITIATION A LA DEGUSTATION AU CHATEAU DU CLERAY A VALLET Vallet Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet Loire-Atlantique Vallet EUR 19 Les bonnes techniques de dégustation, le bon vocabulaire, pour s’initier au monde du vin !/// durée 2 heures/// Toutes les mesures barrières seront mises en place afin d’assurer votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour participer à la séance.

Sur réservation Initiation à la dégustation au Chateau du Cléray le jeudi 27 janvier à19h, le samedi 2 avril à 14h et le vendredi 21 octobre à 19h jhoellard@lacheteau.fr, +33 2 40 36 22 55 https://www.alecoledesvins.fr/sauvion-chateau-du-cleray/seances/decouvrir-la-degustation/18 Les bonnes techniques de dégustation, le bon vocabulaire, pour s’initier au monde du vin !/// durée 2 heures/// Toutes les mesures barrières seront mises en place afin d’assurer votre sécurité et celle de nos collaborateurs. Attention, le pass sanitaire est obligatoire pour participer à la séance.

